Ligue B: Les Crocos FC iragarutse muri Primus League.

Umurwi wa Les crocos FC wo mu ntara ya Rumonge wahambije imirwi ya Top Junior wo mu ntara ya kayanza hamwe n’umurwi wa Flambeau De L’est wo mu ntara ya Ruyigi mu mirwi izokwitabira inkino zo mucicaro ca mbere Primus League Burundi mu mwaka uza w’inkino wa 2021-2022. N’inyuma yaho uyo murwi wo mu ntara ya Rumonge utsindiye incuro zibiri umurwi wa New Oil FC wo mu ntara ya Muyinga mu rukino rw’ijonjora rwokurondera itike yo kuduga muri Primus League Burundi.

Kuri uyu wa gatunu kuri stade Intwari mugisagara ca Bujumbura, mu rukino rwogusubiza, umurwi wa Les Crocos FC wahatsindiye New Oil FC ibitsindo (2-1) ni mugihe no murukino rwa mbere umurwi wa New Oil FC i Muyinga kuri stade Umuco wari wahatsindiwe na Les Crocos FC (0-1).

Abo bana b’ingona, Les Crocos FC bagarutse mu cicaro ca mbere haciye imyaka itanu bari barakorotse mu cicaro ca kabiri hari mu mwaka w’inkino wa 2015-2016 niho baherukiye muri Primus League.

