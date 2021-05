Umusatirizi yamuka mugihugu c’Uburundi, Ndarusanze Jean Claude batazira « Lambalamba » ahejeje gufasha umurwi wiwe wa Rutsiro FC gutahukana amanota atatu ya mbere mugutsinda umurwi wa Kiyovu Sports ibitsindo (2-1) mw’ihiganwa ryo mucicaro ca mbere mugihugu c’Urwanda. Murivyo bitsindo (2-1), Rutsiro FC ihejeje gutsinda Kiyovu Sports, uwo musatirizi wa kera wa Kayanza United yinjije igitsindo kimwe ca mbere kuri Penalty.

Umurwi wa Rutsiro FC wambaye umwambaro w’ibara ry’umucungwe n’ibutura zirabura. Kiyovu Sports nawo wambaye amabara yera n’icatsi kibisi.

Rutsiro FC uciye ufata ikibanza ca mbere ivya gateganyo mw’itsinda rya kabiri (Groupe B) n’amanota 3 n’igitsindo kimwe uzigamye mukurindira urukino ruzohuza umurwi wa Royon Sports na Gasogi United ruzokinwa kuri uyu w’Imana.

Hambavu yuko umurwi wa Rutsiro FC ufisemwo umukinyi yamuka i Burundi, Kiyovu Sports nayo ifisemwo abakinyi bashika kuri batatu bamuka mu Burundi: Ngando Omar (Ex Atletico Olympic), Bigirimana Abedi (Ex Rukinzo FC) na Ngezi Issa (Ex Vital’O FC, Buja City na BS Dynamic).

Twobibutsa yuko ihiganwa ryo mucicaro ca mbere mugihugu c’Urwanda ryatanguye icese kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 1 rusamba 2021. Iryo higanwa rya Rwanda Premier League umwaka w’inkino wa 2020-2021 rigabuwe mu matsinda 4 agizwe n’imirwi 4 buri itsinda.

