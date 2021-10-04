Bumamuru FC -Athl New Oil: Indimi ni zibiri kuvyabereye i Buganda.

Kwizera Ismail (Nahodha) 1 jour ago Amakuru Leave a comment 207 Views

Mu rukino umurwi wa Bumamuru FC waraye utsinze umurwi wa Athletico New Oil Academy ibitsindo (3-1) rw’indwi ya gatandatu y’ihiganwa rya Primus League Burundi. Umumenyereza wa Athletico New Oil Academy, Nahimana Hussein « Wello » yarakomerekejwe ku mutwe atewe icupa.

Iburyo Nahimana Hussein Wello. Ifoto ya Mishe Mishe.

Uwakomerekeje wello ni nde?

Ico kibazo kiragoye kwishura kuko indimi ni zibiri kuvyerekeye ivyo vyaraye bibereye mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda ku kibuga citiriwe Urunani.

Ku ruhande rwa Athletico New Oil Academy bavyegeka ku bakunzi b’umurwi wa Bumamuru FC bavuga ko aribo bakomerekeje Wello. Ngo umunezero warabarenze barabura uko bavyifatamwo igihe umurwi wabo wari uronse igitsindo ca kabiri.

Ku ruhande rwa Bumamuru FC bo bavuga ko bitumvikana ukungene bokwegekwa ivyo mugihe umurwi wabo ariwo warufise itsinze.

Hari urundi ruhande ruvuga ko uwakomerekeje Nahimana Hussein Wello ngo yari umukunzi wa Athletico New Oil Academy ngo kuko yari yashavujwe no kubona umurwi wiwe utsindwa igitsindo ca kabiri hama umumenyereza wabo yari yatevye kugira impinduka.

Ifoto z’Ikinyamakuru Mishe Mishe

Twizere ko abakomiseri ba FFB bari bahari bashobora kuzotubwira vyukuri uwakomerekeje Wello canke abamukomerekeje abaribo.

  •  
    217
    Shares
  • 217
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

About Kwizera Ismail (Nahodha)

Ismail (Nahodha) Kwizera ni umumenyeshamakuru wa Journal Magara Times na Radio Magara Times FM. Aho, KWIZERA Amenyesha amakuru ajanye n'inkino (Sports) hamwe n'amakuru ajanye n'ivyo kwidagadura (Divertissement). Mwandikire kuri: ismailk@magaratimes.com

Check Also

FC Barcelona: Ansu Fati ntiyibagiye ivyo gutsinda!

Ansu Fati yakomeretse kuva mu kwezi kwa munyonyo 2020 atari bwa subire ku boneka mu …

Primus League: Ivyavuye mu ndwi ya gatanu hamwe nuko irushanya amanota.

Indwi igira gatanu y’ihiganwa rya Primus League Burundi, imirwi yatsindanye uku gukurikira. Kuri uyu w’Imana …

Made by Magara Times Media | Designed by Magara Times Media
© Copyright 2021, All Rights Reserved