Bumamuru FC -Athl New Oil: Indimi ni zibiri kuvyabereye i Buganda.

Mu rukino umurwi wa Bumamuru FC waraye utsinze umurwi wa Athletico New Oil Academy ibitsindo (3-1) rw’indwi ya gatandatu y’ihiganwa rya Primus League Burundi. Umumenyereza wa Athletico New Oil Academy, Nahimana Hussein « Wello » yarakomerekejwe ku mutwe atewe icupa.
Uwakomerekeje wello ni nde?
Ico kibazo kiragoye kwishura kuko indimi ni zibiri kuvyerekeye ivyo vyaraye bibereye mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda ku kibuga citiriwe Urunani.
Ku ruhande rwa Athletico New Oil Academy bavyegeka ku bakunzi b’umurwi wa Bumamuru FC bavuga ko aribo bakomerekeje Wello. Ngo umunezero warabarenze barabura uko bavyifatamwo igihe umurwi wabo wari uronse igitsindo ca kabiri.
Ku ruhande rwa Bumamuru FC bo bavuga ko bitumvikana ukungene bokwegekwa ivyo mugihe umurwi wabo ariwo warufise itsinze.
Hari urundi ruhande ruvuga ko uwakomerekeje Nahimana Hussein Wello ngo yari umukunzi wa Athletico New Oil Academy ngo kuko yari yashavujwe no kubona umurwi wiwe utsindwa igitsindo ca kabiri hama umumenyereza wabo yari yatevye kugira impinduka.
Twizere ko abakomiseri ba FFB bari bahari bashobora kuzotubwira vyukuri uwakomerekeje Wello canke abamukomerekeje abaribo.
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