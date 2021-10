Ligue B: Tigre Noir FC na New Force yaje iva he?

Ihiganwa ryo mucicaro ca kabiri mu Burundi, Ligue B rizotangura icese mu mwaka waryo w’inkino wa 2021-2022 kuri uyu wa kane igenekerezo rya 14 gitugutu 2021 nkuko Ishirahamwe ry’umupira wa maguru mu Burundi FFB rimaze kubimenyesha.

Ikirangaminsi

Mu mirwi izo kwitabira iryo higanwa dusangamwo imirwi yaduze mu cicaro ca kabiri ivuye mu cicaro ca gatatu: Intwararumuri FC na Magara Young Boys. Iyo mirwi ikaba yasubiriye imirwi ya: Agasaka Academy na Ngozi City yakorokeye mu cicaro ca gatatu ivuye mucicaro ca kabiri (Ligue B).

Imirwi yadubuye.

Imirwi yadubuye (yagumye) mu cicaro ca kabiri (Ligue B) ni: Les Jeunes Athletics, Les Lierres FC, Lydia Ludic Sport 4Africa, Telaviv FC, Buhumuza FC, Delta Star, Garage FC, Lumiere de Mwumba na Moso Sugar, Makamba United na New Oil FC.

Makamba United na New Oil FC ntiboneka.

Mu mirwi yadubuye twabonyeko Makamba United na New Oil FC irimwo ariko uravye urutonde ruherutse gusohorwa n’ishirahamwe ry’umupira wa magaru mu Burundi FFB rw’imirwi izokina icicaro ca kabiri, amazina yiyo mirwi ntaboneka. Mu mirwi izokina Ligue B muri uyu mwaka w’inkino wa 2021-2022, rigizwe n’amatsinda abiri nkuko vyahora.

Itsinda rya mbere:

Les Jeunes Athletics, Les Lierres FC, Lydia Ludic Sport 4Africa, Telaviv FC, Inter Star, Muzinga FC, Magara Young Boys n’Intwararumuri FC.

Itsinda rya kabiri:

Buhumuza FC, Delta Star, Garage FC, Lumiere de Mwumba, Moso Sugar, New Force FC, Tigre Noir FC na Les Elephants FC.

Yoba yarahinduye amazina canke yoba yaragurishije ibibanza?

Umurwi wa Makamba United ntiwagurishije ikibanza cawo nkuko abatari bake bavyibaza, amakuru twaronse nuko uwo murwi washimye guhindura izina, usubira kw’izina ryawo rya kera rya New Force Academy ndetse ukazokwakirira inkino zawo ku kibuga Umuco mu ntara ya Muyinga.

Inyuma yo kubura ikibanza co kuduga, Umurwi wa Tigre Noir FC wahavuye uhabwa ikibanza n’umurwi wa New Oil FC. Tigre Noir FC n’umurwi mutoyi (Equipe B) wa Aigle Noir The Fighters. Ariko bo basanzwe baba mu ntara ya Ruyigi akaba ari naho bazokwakirira inkino zabo.

Mwibuke ko imirwi ya: Inter Star, Les Elephants FC na Muzinga FC yakorotse ivuye muri Primus League Burundi ija muri Ligue B gusubirira imirwi itatu yaduze ivuye mu cicaro ca kabiri (Ligue B) ija muri (Primus League Burundi) ni: Top Junior, Flambeau De L’Est na Les Crocos FC.