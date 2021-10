Primus League: Derby y’i Muyinga vyarangiye banganije, Musongati FC nta manota atatu.

Ihiganwa rya Primus League Burundi ryari rigeze mu ndwi yaryo igira icenda, urukino rwaranze ino ndwi n’urwabereye i Muyinga muri Derby yo muri yo ntara, umurwi wa Athletico New Oil Academy wanganije n’umurwi wa Olympic Star (2-2). Umurwi wa Olympic Star niwo watanguye kwinjiza Athletico New Oil Academy urakigombora ndetse urinjiza nica kabiri, Olympic Star ntibadebukiwe mu minota ya nyuma y’urukino baciye baronka igitsindo co kugombora birangira banganije (2-2).

Izindi nkino zakinywe kuri uyu w’Imana igenekerezo rya 24.10.2021 nizi zikurikira.

Musongati FC 0-0 Rukinzo FC.

Aigle Noir CS 1-1 Kayanza United

Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 23.10.2021

Vital’O FC 1-4 Bumamuru FC

Flambeau Du Centre 2-2 Messager Ngozi FC

Les Crocos FC 0-0 Bujumbura City.

Top Junior 3-2 Flambeau De L’Est

Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 22.10.2021

Royal FC 4-3 BS Dynamik