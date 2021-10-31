Rwanda: Christian Kabera atanguye atavyorosha.

Kwizera Ismail (Nahodha) 10 heures ago Amakuru, East Africa, Inkino, Rwanda Leave a comment 138 Views

Umumenyereza w’Umurundi Christian Kabera aherutse guhabwa akazi mu murwi wa Aspor FC ukina icicaro ca kabiri mugihugu c’Urwanda, yatanguye akazi kiwe neza cane nk’umumenyereza mukuru wuwo murwi.

Mu rukino rwa mbere rw’ihiganwa ryo mucicaro ca kabiri mu Rwanda (Second Division), umurwi wiwe amenyerezawa wa Aspor FC watanguye ihiganwa utsinda ibitsindo (3-1) umurwi Interforce FC. Urwo rukino rukaba rwa kinywe kuri uyu wa gatandatu.

Twobibutsa ko uwo mumenyereza wa kera wa Flambeau De L’est ata ndwi zibiri aramara muri uwo murwi kuko aherutse kuwusinyira amasezerano y’imyaka ibiri yo kuwumenyereza.

Yoba agiye kuduza umurwi wa Aspor FC mu cicaro ca mbere mu Rwanda nkuko yadugije umurwi wa Flambeau De L’Est w’i Burundi yahora amenyereza?

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About Kwizera Ismail (Nahodha)

Ismail (Nahodha) Kwizera ni umumenyeshamakuru wa Journal Magara Times na Radio Magara Times FM. Aho, KWIZERA Amenyesha amakuru ajanye n'inkino (Sports) hamwe n'amakuru ajanye n'ivyo kwidagadura (Divertissement). Mwandikire kuri: ismailk@magaratimes.com

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