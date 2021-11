Burundi: Sobac Star FC werekanye Ndeze Ramadhan nk’umumenyereza wabo mushasha.

Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 munyonyo 2021 muri zone Buterere, umurwi wa Sobac Star FC uherutse kuduga uvuye mu cicaro ca kane ( 4ème Division) uja mu cicaro ca gatatu (3ème Divison) mu gisagara ca Bujumbura, wari watunganije ibirori vyo kwerekana icese umumenyereza wabo mushasha Ndeze Ramadhan.

Umunyamabanga mukuru wuwo murwi avuga ko impamvu yatumye barondera uwundi mumenyereza abifitiye uburambe aruko bipfuza gushikana umurwi wa Sobac Star FC kure hashoboka. Nazer arizera ko Ndeze Ramadhan azobashikana kure afatiye ku mateka uwo mumenyereza asanzwe afise Licence C afise.

Umumenyereza Ndeze Ramadhan kuruhande rwiwe avuga ko azofasha uwo murwi kuduga mu cicaro ca kabiri nkuko yafashije muri kahise imirwi ya Standard na Les Lierres FC kuduga mu cicaro ca kabiri. Uwo mumenyereza afise Licence C asaba uburongozi na staff yiwe gufashanya kugira ngo ashike kuvyo yipfuza gushikako muri uwo murwi wa Sobac Star FC.

Twobamenyesha ko umurwi wa Sobac Star FC umaze kuzamura abakinyi batari bake basanzwe bakina icicaro ca mbere mu Burundi no hanze y’igihugu nka: Ndizeye Thomson Seif (Athletico New Oil Academy), Modela Issa (Athletico New Oil Academy), Adil Seif (Royal FC), Bigirimana Blaise (Namungo FC/Tanzania no Muntamba mu rugamba ni bitumwako) .